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20:40, 10 января 2023Среда обитания

Дан прогноз цен на новые квартиры в Москве

Риелтор Бондарев: цены на новостройки в Москве в начале 2023 года продолжат стагнировать

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Цены на новостройки в Москве в начале 2023 года продолжат стагнировать. Подобный прогноз «Ленте.ру» дал генеральный директор агентства недвижимости «Прайд Групп» Алексей Бондарев.

Риелтор предполагает, что в начале 2023 года цены останутся стабильными и значительных колебаний ожидать не стоит. По его словам, в текущих условиях стагнация цен на новые квартиры в столице была ожидаемой. «На мой взгляд, будет относительная прямая, без ростов и падений. Мы видим это уже второй месяц, и вряд ли что-то изменится. Рынок работает нормально, сейчас нет причин для чего-то стихийного. Но этот прогноз сделан из расчета, что ничего критичного не произойдет. Одно могу сказать точно — они не рухнут», — убежден он.

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Что касается спроса, то с ноября 2022 года в агентстве отметили значительный рост продаж, благодаря которому крупные девелоперы близки к 100-процентному выполнению планов. Увеличение числа продаж Бондарев связал с ажиотажем на фоне новостей о возможном завершении программы льготной ипотеки, после которых покупатели решили приобрести жилье в последний момент. «Если пытаться прогнозировать, то нас ждет классическая просадка в январе и начало небольшого роста в феврале. Это обычная тенденция, и, думаю, вряд ли что-то поменяется», — добавил эксперт.

В январе основатель агентства «Тренд Хаус» Ксения Аверс рассказала, что на стоимость квадратного метра в 2023 году повлияют инфляция, доступность стройматериалов и ставки по ипотеке. По ее словам, в результате того, что Банк России прогнозирует снижение инфляции до пяти-семи процентов в 2023 году, цены на жилье продолжат расти, но медленнее.

Полина Кислицына
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