Вхожий к Путину военкор высказался о «корейском сценарии» завершения СВО

Военкор Сладков заявил, что России не подходит «корейский сценарий» завершения СВО

Военный корреспондент Александр Сладков, вхожий к президенту России Владимиру Путину, высказался о «корейском сценарии» завершения специальной военной операции (СВО). Он считает, что подобный план не подходит Москве. Об этом журналист написал в своем Telegram-канале.

Репортер подчеркнул, что у России достаточно территорий, поэтому она сражается за другие цели. «Освобождение русского народа на Украине от кабалы англосаксов и НАТО; разрушение нацистского государства, созданного Западом на Украине; нейтральная, свободно развивающаяся Украина; безопасность наших границ», — перечислил он преследуемые российскими войсками задачи.

Ранее в январе секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что российское руководство может предложить Украине «корейский сценарий» завершения СВО, предполагающий разделение страны с утратой государством контроля над частью территорий.

По его словам, Москва рассматривает несколько вариантов завершения конфликта, среди которых проведение новой «38-й параллели» — разграничительной линии по аналогии с той, что разделяет Корею на два государства.

В ответ на это первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа сказал, что не слышал, чтобы в России обсуждался такой вариант.

В июне 2022 года Александр Сладков и его коллега Евгений Поддубный в ходе закрытой встречи Путина с журналистами провели с главой государства личный разговор. Они попросили президента уделить им пять минут, однако российский лидер выделил на беседу с репортерами 40 минут. В ходе нее журналисты рассказали Путину о проблемных вопросах, возникших в ходе СВО, сообщал Regnum.

