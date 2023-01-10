Раскрыты обязанности раскритикованного Кадыровым генерала на новой должности

Экс-главком Сухопутных войск России: Лапин займется планированием и вопросами мобилизации

Генерал-полковник Александр Лапин, ранее подвергавшийся критике со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова, на новой должности займется планированием и мобилизационными вопросами. Его обязанности в беседе c Ura.ru раскрыл экс-главнокомандующий Сухопутными войсками, генерал российской армии Владимир Болдырев.

По его словам, Лапина уже назначили начальником Главного штаба Сухопутных войск Вооруженных сил России. «Это очень серьезно. Большая должность. Это планирование, в первую очередь, применение сухопутных войск. Это огромная работа, связанная с мобилизационными вопросами, с территориальной обороной. Это планирование подготовки военных округов», — уточнил Болдырев. Он отметил, что Лапину предстоит взять на себя серьезную ответственность, с которой, считает генерал, тот справится благодаря уровню своей подготовки.

В свою очередь, полковник запаса и военный обозреватель Геннадий Алехин подчеркнул, что должность начальника Главного штаба Сухопутных войск является одной из ключевых в российской армии. Она подразумевает штабную работу, без которой невозможно обойтись ни в мирное, ни в военное время. «Это мозговой центр Главкомата Сухопутных войск. Это все управления, отделы, это где люди должны думать головой. Они планы разрабатывают, карты рисуют», — отметил он.

Во вторник, 10 января, источники РБК и Ura.ru в Минобороны сообщили, что Лапин возглавил Главный штаб Сухопутных войск Вооруженных сил России. Однако официального заявления от оборонного ведомства по этому поводу не было.

Представитель Кремля Дмитрий Песков не смог ни подтвердить, ни опровергнуть данную информацию СМИ. Он напомнил, что есть открытые президентские указы, а также указы под грифом «Секретно».

