Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:13, 10 января 2023Бывший СССР

В ОДКБ задумались о месте для проведения учений после отказа Армении

Штаб ОДКБ предложил провести учения миротворцев в других странах после отказа Армении

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Учения с миротворческими силами Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) можно провести в другом месте после отказа Армении. Об этом задумались в объединенном штабе организации, передает «Интерфакс».

«В Объединенном штабе ОДКБ в настоящее время вырабатываются предложения о возможности проведения такого учения на территории других государств-членов ОДКБ и уточнении Плана совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ на 2023 год», — сказано в сообщении пресс-службы ОДКБ.

В пресс-релизе организации сказано, что Армения заявила о нецелесообразности проведения в 2023 году учений на территории страны.

Ранее премьер-министр республики Никол Пашинян отказался проводить учения ОДКБ на территории Армении. До этого Министерство обороны России объявило о проведении учений миротворческих контингентов ОДКБ «Нерушимое братство-2023» в Армении.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Шойгу рассказал о планах расширить арсенал ударных средств России
Песков рассказал о реакции Путина на госпитализацию Михалкова
Российский депутат отреагировал на исключения из партии за отдых в Дубае
Кремль ответил на слухи о переговорах Медведева с американцами
Взрыв газа произошел в жилом доме в Подмосковье
Стало известно о первом деле по новой статье о пропаганде ЛГБТ
Кремль ответил на вопрос о переносе выборов глав регионов
Названы самые обедневшие миллиардеры России
В ОДКБ задумались о месте для проведения учений после отказа Армении
Кремль ответил на вопрос о новой должности раскритикованного Кадыровым генерала
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.