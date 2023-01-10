В ОДКБ задумались о месте для проведения учений после отказа Армении

Штаб ОДКБ предложил провести учения миротворцев в других странах после отказа Армении

Учения с миротворческими силами Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) можно провести в другом месте после отказа Армении. Об этом задумались в объединенном штабе организации, передает «Интерфакс».

«В Объединенном штабе ОДКБ в настоящее время вырабатываются предложения о возможности проведения такого учения на территории других государств-членов ОДКБ и уточнении Плана совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ на 2023 год», — сказано в сообщении пресс-службы ОДКБ.

В пресс-релизе организации сказано, что Армения заявила о нецелесообразности проведения в 2023 году учений на территории страны.

Ранее премьер-министр республики Никол Пашинян отказался проводить учения ОДКБ на территории Армении. До этого Министерство обороны России объявило о проведении учений миротворческих контингентов ОДКБ «Нерушимое братство-2023» в Армении.