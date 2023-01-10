Стало известно об отходе командиров рот и батальонов ВСУ из Соледара

Украинские пленные рассказали об отходе комроты и комбатов ВСУ из Соледара в Миньковку

Командиры рот и батальонов Вооруженных сил Украины (ВСУ) отошли от Соледара еще 7 января. Об этом RT рассказали украинские военнопленные.

По данным RT, российские силы частично установили огневой контроль над перекрестком трассы Е-40 Артемовск — Соледар, что исключает отход ВСУ. Отмечается, что почти 90 процентов пленных на этом участке — мобилизованные из других областей. Именно они сообщили, что комроты и комбаты украинской армии оставили район 7 января и отошли в Миньковку в 20 километрах к западу от Соледара.

10 января стало известно о возможных планах ВСУ отступить из Соледара. Согласно неподтвержденным данным, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный доложил о критической ситуации на этом направлении и настоял на выводе подразделений украинской армии из города.

Ранее украинский военнопленный назвал потери ВСУ колоссальными и добавил, что семьям погибших не платят компенсаций. По его словам, в рядах украинских войск много убитых и раненых, потому что командование отправляет вверенные ему части «на убой».