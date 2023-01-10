Четверо российских подростков украли антисептик, выпили его и отравились

Под Волгоградом четыре подростка выпили украденный антисептик и отравились

В Быковском районе Волгоградской области четыре воспитанника социально-реабилитационного центра украли из процедурного кабинета антисептик, выпили его и отравились. Об этом во вторник, 10 января, сообщает портал V1.RU.

В пресс-службе ГУ МВД по региону объяснили, что вечером 8 января четыре школьника во время проведения планового медосмотра украли из кабинета антисептик, развели его с водой и выпили. К пострадавшим своевременно пришли на помощь.

«Четверо подростков продолжают лечение в центре острых отравлений, 14-летняя девочка в состоянии средней степени тяжести, остальные подростки — 16, 14 и 13 лет — в относительно удовлетворительном состоянии», — рассказали в областном комитете здравоохранения.

Уточняется, что в центре содержатся дети, родители которой страдают от наркотической, алкогольной или игровой зависимостей. Такие родители также страдают психологическими нарушениями либо совершили или подозреваются в совершении преступлений в отношении своих детей.

Ранее в Железногорске Красноярского края дети массово отравились в столовой лицея. По данным краевой прокуратуры, всего после еды в столовой учебного учреждения за помощью к медикам обратился 41 несовершеннолетний. У 15 детей выявили сальмонеллез.