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12:58, 10 января 2023Бывший СССР

Пашинян высказался о присоединении Армении к Союзному государству

Пашинян заявил, что Армении не предлагали войти в Союзное государство

Фото: Khaled Nasraoui / Globallookpress.com

Премьер-министр Армении Никол Пашинян высказался о присоединении страны к Союзному государству, заявив, что Ереван не получал подобного предложения. Об этом он рассказал в ходе пресс-конференции, пишет РИА Новости.

«Если вы имеете в виду официальное предложение, то никакого официального предложения не было и не могло быть», — сказал Пашинян, отвечая на вопрос журналиста.

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Алевтина Запольская
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