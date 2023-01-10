Пашинян высказался о присоединении Армении к Союзному государству

Пашинян заявил, что Армении не предлагали войти в Союзное государство

Премьер-министр Армении Никол Пашинян высказался о присоединении страны к Союзному государству, заявив, что Ереван не получал подобного предложения. Об этом он рассказал в ходе пресс-конференции, пишет РИА Новости.

«Если вы имеете в виду официальное предложение, то никакого официального предложения не было и не могло быть», — сказал Пашинян, отвечая на вопрос журналиста.