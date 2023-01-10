Песков рассказал о реакции Путина на госпитализацию Михалкова

Песков заявил, что Путин сопереживает находящемуся в больнице режиссеру Михалкову

Президент России Владимир Путин сопереживает находящемуся в больнице режиссеру Никите Михалкову, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

«Естественно, президент регулярно получает информацию о состоянии его здоровья, сопереживает, желает ему скорейшего выздоровления, как и мы все», — рассказал о реакции Путина Песков.

Ранее во вторник, 10 января, стало известно, что состояние госпитализированного Михалкова начало ухудшаться: при КТ у него обнаружили увеличение объема поражения легких и диагностировали идиопатическую пневмонию. Также режиссер страдает мерцательной аритмией. Врачи оценивают его состояние как тяжелое, но уточняют, что оно не угрожает его жизни.

О госпитализации Михалкова стало известно 5 января. Baza сообщала, что кинематографист попал в больницу с пневмонией из-за коронавируса. 9 января MK.RU отмечало, что у режиссера подтвердили коронавирус.