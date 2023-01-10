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11:22, 10 января 2023Бывший СССР

В ДНР заявили об уничтожении более 170 бойцов ВСУ за сутки

НМ ДНР сообщила, что за минувшие сутки ВСУ потеряли более 170 бойцов

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за минувшие сутки более 170 бойцов. Об этом в своем Telegram-канале сообщила Народная милиция (НМ) Донецкой народной республики (ДНР).

За это время российские военные также уничтожили два танка Т-64БВ, три самоходные артиллерийские установки 2С3 «Акация», четыре буксируемые гаубицы М77), а также 19 единиц техники противника.

8 января сообщалось, что в зоне ответственности НМ ДНР украинские войска за сутки потеряли более 20 человек и два танка Т-72М1.

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Варвара Кошечкина
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