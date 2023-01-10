В ДНР заявили об уничтожении более 170 бойцов ВСУ за сутки

НМ ДНР сообщила, что за минувшие сутки ВСУ потеряли более 170 бойцов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за минувшие сутки более 170 бойцов. Об этом в своем Telegram-канале сообщила Народная милиция (НМ) Донецкой народной республики (ДНР).

За это время российские военные также уничтожили два танка Т-64БВ, три самоходные артиллерийские установки 2С3 «Акация», четыре буксируемые гаубицы М77), а также 19 единиц техники противника.

8 января сообщалось, что в зоне ответственности НМ ДНР украинские войска за сутки потеряли более 20 человек и два танка Т-72М1.