Россиянин получил срок за гибель двоих детей от взрыва найденного им боеприпаса

В Приморье суд дал мужчине 4,5 года за гибель 2 детей от взрыва найденного им боеприпаса

Октябрьский районный суд Приморского края приговорил к 4,5 года лишения свободы местного жителя за гибель двоих детей от взрыва найденного им боеприпаса. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Мужчина признан виновным по статьям 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум лицам») и 222 УК РФ («Незаконное приобретение и хранение боеприпасов»). Он будет отбывать наказание в колонии-поселении.

Суд установил, что в апреле 2017 года подсудимый нашел боеприпас, оставил себе и хранил его дома. В марте 2022 года его сын и племянник 11 и 12 лет обнаружили боеприпас и в результате неосторожного обращения спровоцировали его детонацию. При взрыве оба мальчика погибли.

После трагедии мужчина был отправлен под домашний арест.