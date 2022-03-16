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Суд отправил под домашний арест отца погибших при взрыве старого снаряда ребенка

Суд Приморья отправил под домашний арест отца одного из детей, погибших при взрыве снаряда

Фото: Nikolay Gyngazov/ Globallookpress.com

Октябрьский районный суд Приморского края отправил под домашний арест отца одного из детей, погибших при взрыве старого снаряда. Об этом сообщается на сайте краевой прокуратуры.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум лицам»), районный прокурор также признал законным возбуждение еще одного дела по части 1 статьи 122 УК РФ («Незаконное хранение боеприпаса»).

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«В ходе расследования уголовного дела установлено, что подростки пострадали во время игры со снарядом, в хранении которого обвиняется отец одного из погибших детей. Достоверно установить принадлежность боеприпаса предстоит экспертам в рамках исследования, назначенного по уголовному делу», — указали в прокуратуре.

37-летний обвиняемый останется под домашним арестом на 1 месяц и 27 суток. Прокурор планирует обжаловать постановление суда в апелляционном порядке в связи с невозможностью обеспечить надлежащее поведение мужчины. Ход расследования находится на контроле прокуратуры Приморья.

12 марта сообщалось, что в Октябрьском районе Приморского края два ребенка погибли от взрыва старого снаряда. Погибшие — двоюродные братья. 11-летний и 12-летний мальчики находились у бабушки и во дворе дома нашли старый снаряд, который взорвался в результате неосторожного обращения. 11-летний ребенок скончался на месте, а его 12-летнего брата доставили в больницу с травмами. Спасти мальчика не удалось.

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Марина Совина
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