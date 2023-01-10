Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:55, 10 января 2023Россия

Пушков нашел объяснение обращению Польши к США из-за репараций

Пушков счел требование репараций Польшей признаком нарушения равновесия мировой системы
Алексей Пушков

Алексей Пушков. Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

В просьбе Польши к Конгрессу США о помощи в получении от Германии репарации за ущерб от последствий Второй мировой войны видится признак нарушения мировой системы. Такое объяснение нашел член Совета Федерации Алексей Пушков, его комментарий приводится в Telegram-канале.

Сенатор допустил, что мир вступил в полосу новой неопределенности и неупорядоченности. Польша же находится в первых рядах зачинщиков этого процесса, считает Пушков.

«Все правила и нормы послевоенного мира ставятся под вопрос. <...> Польша, как и после Первой мировой и в канун Второй мировой, — в первых рядах тех, кто хочет воспользоваться этим процессом. Кстати, в Европе начало ему было положено войной НАТО против Сербии и отрывом от нее Косова», — написал член Совфеда.

10 января глава правительственной группы по подготовке отчета о потерях и замглавы МИД Польши Аркадиуш Мулярчик рассказал, что Польша обратилась к Конгрессу США за поддержкой в получении репараций от Германии.

До этого МИД Германии передал Польше дипломатическую ноту с отказом выплачивать репарации. Немецкие власти назвали этот вопрос закрытым и подчеркнули, что не будут вести какие-либо дискуссии по этому поводу. Польша также просила Организацию Объединенных Наций оказать содействие в данном вопросе.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Медведев потребовал быстрее работать над танками
В Белоруссии завершили проверку военнообязанных
Россиян предупредили о второй волне гриппа
2022 год назвали одним из самых жарких в истории Европы
Медведев пригрозил уголовным наказанием за срыв контрактов по гособоронзаказу
Перечислены самые модные прически 2023 года
Пассажиры устроили драку с расистскими оскорблениями в самолете и пошли под суд
Экономика Азербайджана рекордно выросла
Российские силовики задержали двоих украинских диверсантов в Запорожской области
Пьяную женщину высадили из самолета под песни и аплодисменты пассажиров
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.