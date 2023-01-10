В МИД России заявили о «политическом заказе» США Японии

МИД РФ: реальная жизнь заставляет Токио поступиться «принципами» и сотрудничать с Россией

Токио погружен в санкционную работу против России, однако реальная жизнь заставляет Японию поступаться «принципами» и сотрудничать с Москвой в необходимых сферах, заявил замглавы МИД России Андрей Руденко. Об этом пишут «Известия».

Он уточнил, что японские власти выполняют «политический заказ» Вашингтона, принимая санкции против Москвы. «Реальная жизнь заставляет японцев поступаться своими оторванными от национальных интересов "принципами" применительно к тем сферам, где без сотрудничества с Россией им не обойтись», — подчеркнул он.

Представитель МИД отметил, что власти Японии рекомендовали местным компания, которые являются акционерами «Сахалина-1» и «Сахалина-2», сохранить в них участие под предлогом обеспечения энергобезопасности государства.

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида счел ужасным положение Европы из-за энергозависимости от ресурсов РФ.