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20:06, 10 января 2023Наука и техника

В России рассказали об уязвимости американских БТР Stryker

Аналитик Шурыгин рассказал об уязвимости БТР Stryker для любых противотанковых средств

Фото: Spc. Joshua Edwards / Wikipedia

Возможная передача Киеву американских бронетранспортеров (БТР) Stryker не даст преимущества украинским военным. Эти машины уязвимы для всех противотанковых средств, применяемых в зоне проведения спецоперации. Эффективность машин оценил военный эксперт Владислав Шурыгин в беседе с «Известиями».

По его словам, Stryker могут эффективно действовать в рамках автоматизированной системы управления войсками, которая позволяет экипажу получать и передавать актуальную информацию о местоположении войск.

Аналитик отметил, что в остальных случаях Stryker — это обычный БТР, который уязвим для любых противотанковых средств. Поэтому возможное появление машины у Вооруженных сил Украины не приведет к значительным изменениям на линии соприкосновения, подчеркнул Шурыгин.

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Эксперт предположил, что Украина получает небольшие партии вооружения для обучения личного состава. «Новыми БТРами надо научиться пользоваться. Было бы логично сначала обучить экипажи роты или батальона, обкатать их боях, а потом уже масштабировать применение новой техники до уровня бригады», — резюмировал он.

Ранее в январе издание Politico писало, что власти США задумались о передаче Киеву бронетранспортеров Stryker. Эта техника может войти в очередной пакет военной помощи Украине.

В том же месяце военный эксперт Алексей Суконкин предположил, что США могут нарастить поставки боевых машин пехоты Bradley Киеву после получения украинскими военными опыта управления этими машинами.

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Даниил Иринин
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