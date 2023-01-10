В России рассказали об уязвимости американских БТР Stryker

Аналитик Шурыгин рассказал об уязвимости БТР Stryker для любых противотанковых средств

Возможная передача Киеву американских бронетранспортеров (БТР) Stryker не даст преимущества украинским военным. Эти машины уязвимы для всех противотанковых средств, применяемых в зоне проведения спецоперации. Эффективность машин оценил военный эксперт Владислав Шурыгин в беседе с «Известиями».

По его словам, Stryker могут эффективно действовать в рамках автоматизированной системы управления войсками, которая позволяет экипажу получать и передавать актуальную информацию о местоположении войск.

Аналитик отметил, что в остальных случаях Stryker — это обычный БТР, который уязвим для любых противотанковых средств. Поэтому возможное появление машины у Вооруженных сил Украины не приведет к значительным изменениям на линии соприкосновения, подчеркнул Шурыгин.

Эксперт предположил, что Украина получает небольшие партии вооружения для обучения личного состава. «Новыми БТРами надо научиться пользоваться. Было бы логично сначала обучить экипажи роты или батальона, обкатать их боях, а потом уже масштабировать применение новой техники до уровня бригады», — резюмировал он.

Ранее в январе издание Politico писало, что власти США задумались о передаче Киеву бронетранспортеров Stryker. Эта техника может войти в очередной пакет военной помощи Украине.

В том же месяце военный эксперт Алексей Суконкин предположил, что США могут нарастить поставки боевых машин пехоты Bradley Киеву после получения украинскими военными опыта управления этими машинами.