Названы последствия попытки кандидата в президенты США засудить Байдена

Политолог Дробницкий назвал суд против Байдена беспроигрышным для Десантиса

Суд губернатора Флориды, возможного кандидата в президенты от Республиканской партии Рона Десантиса против президента США Джо Байдена — часть большой стратегии Десантиса на пути к президентской кампании, предположил политолог, американист Дмитрий Дробницкий. В беседе с «Лентой.ру» он назвал последствия процесса.

Ранее стало известно о начале судебного процесса против Байдена по делу о миграции. Десантис обвинил администрацию президента в том, что она фактически позволяет тысячам мигрантов из Никарагуа, Кубы, Венесуэлы и Гаити въезжать в США, игнорируя процедуру приграничного контроля.

«Этот суд — часть большой стратегии Десантиса, правда, наверное, сам Десантис не знает, разворачивать ли президентскую кампанию. Видимо, весной этого года он и будет определяться, потому что к лету уже дебаты пойдут и будут идти республиканские праймериз», — поделился Дробницкий.

По мнению политолога, судебное противостояние не скажется отрицательно на рейтинге губернатора Флориды ни при каких исходах.

Пока не очень видно, чего бы такого сейчас мог сделать Десантис, что уменьшило бы его рейтинг. Даже если суд в первой или во второй инстанции отклонит этот иск, это все равно повод порассуждать о миграции, тем более что сейчас миграционный кризис. Особенно, в связи с визитом Байдена на южную границу, он находится на слуху и в заголовках новостных лент Дмитрий Дробницкий американист

Дробницкий охарактеризовал Десантиса как политика на подъеме — его все обсуждают и говорят, что он чуть ли не лучший претендент на выборы в 2024 году. По его словам, губернатор Флориды проявлял серьезную активность и был на слуху и раньше, но после выборов 2022 года выдвинулся еще больше.

«У республиканцев много чего не получилось, а во Флориде все получилось. Там активность [экс-президента США Дональда] Трампа по продвижению своих кандидатов была успешной наполовину, условно говоря, а Флорида окончательно утвердилась в виде, во-первых, растущего по населению, растущего по экономике и полностью консервативного штата», — объяснил политолог.

Ранее Десантис отправил два самолета с нелегальными мигрантами на остров Мартас-Винъярд в штате Массачусетс. В ноябре 2022 года губернатор заявил, что десятки рейсов с мигрантами приземлились во Флориде по распоряжению администрации Байдена, и тогда он пригрозил отправить их в Делавэр на автобусах. Тогда в администрации штата отметили, что жители Флориды не обязаны субсидировать иностранцев для незаконного проживания на территории штата.

