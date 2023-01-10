Медведев потребовал быстрее работать над танками

Зампред Совбеза Медведев потребовал быстрее и эффективнее работать над танками

Россия должна быстрее и эффективнее работать над танками. Об этом заявил зампред Совета безопасности России, первый зампред Военно-промышленной комиссии (ВПК) Дмитрий Медведев в рамках совещания после посещения АО «61 бронетанковый ремонтный завод» в Санкт-Петербурге. Видеозапись встречи опубликована в его Telegram-канале.

Политик обратил внимание присутствующих на то, что западные страны профинансировали модернизацию 100 танков советской модели Т-72 для их последующей передачи Киеву. «Подчеркиваю: не каких-то иностранных танков, а Т-72 для того, чтобы их поставлять на Украину из советского наследия, то есть по сути наши противники занимаются тем же самым и мы в этом смысле должны действовать быстрее, настойчивее и эффективнее», — потребовал Медведев.