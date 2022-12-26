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17:36, 26 декабря 2022Россия

Путин назначил Медведева на должность своего первого заместителя в ВПК

Президент России Путин назначил Медведева на должность своего первого заместителя в ВПК

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин создал новую должность своего первого заместителя в Военно-промышленной комиссии (ВПК), на которую назначил Дмитрия Медведева. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно опубликованному указу российского президента, первый заместитель наделен правом вместо председателя самостоятельно проводить заседания ВПК. Такая должность в стране появилась впервые.

Кроме того, в комиссию вошел глава МЧС Александр Куренков.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий порядок назначения и освобождения от должности главы Счетной палаты и его заместителя, а также полномочия ведомства. Согласно документу, председателя теперь будет назначать Совет Федерации, а зампредседателя — Государственная Дума.

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Сергей Истомин
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