Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:21, 18 декабря 2022Россия

Путин подписал закон о порядке назначения главы Счетной палаты

Президент Путин подписал закон, уточняющий порядок назначения главы Счетной палаты

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий порядок назначения и освобождения от должности главы Счетной палаты и его заместителя, а также полномочия ведомства. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Новый закон приводит порядок назначения и смещения в соответствие с Конституцией Российской Федерации.

30 ноября Совет Федерации освободил Кудрина от должности главы Счетной палаты. Об этом сенаторов попросил президент РФ Владимир Путин.

Незадолго до отставки Кудрина СМИ со ссылкой на источники сообщали, что в ближайшее время он может перейти на работу в «Яндекс». В качестве возможного преемника Кудрина на посту главы Счетной палаты журналисты называли первого вице-спикера Госдумы Александра Жукова.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Великобритания поставила Украине новую партию высокоточных ракет Brimstone-2
В Греции рассказали о масштабах поддержки Украины
Россиян предупредили о подорожании новых автомобилей после Нового года
В ЛНР раскрыли потери ВСУ за сутки
Путин подписал закон о порядке назначения главы Счетной палаты
В США назвали поддержку Украины угрозой национальной безопасности страны
Разыскивающая парня из своего сна москвичка раскрыла его главную примету
Хорватский футболист устроил перепалку с журналистами после завоевания бронзы ЧМ
Мэр Энергодара описал происходящее в городе
Папа Римский назвал условие своего отречения
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.