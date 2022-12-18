Путин подписал закон о порядке назначения главы Счетной палаты

Президент Путин подписал закон, уточняющий порядок назначения главы Счетной палаты

Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий порядок назначения и освобождения от должности главы Счетной палаты и его заместителя, а также полномочия ведомства. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Новый закон приводит порядок назначения и смещения в соответствие с Конституцией Российской Федерации.

30 ноября Совет Федерации освободил Кудрина от должности главы Счетной палаты. Об этом сенаторов попросил президент РФ Владимир Путин.

Незадолго до отставки Кудрина СМИ со ссылкой на источники сообщали, что в ближайшее время он может перейти на работу в «Яндекс». В качестве возможного преемника Кудрина на посту главы Счетной палаты журналисты называли первого вице-спикера Госдумы Александра Жукова.