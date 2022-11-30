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10:37, 30 ноября 2022Экономика

Совфед освободил Кудрина от должности председателя Счетной палаты

Совфед досрочно освободил Алексея Кудрина от должности председателя Счетной палаты
Алексей Кудрин

Алексей Кудрин. Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

На заседании 30 ноября Совет Федерации освободил Алексея Кудрина от должности председателя Счетной палаты — сенаторы приняли соответствующее постановление, пишет РИА Новости.

Таким образом, СФ поддержал соответствующее представление президента России, поступившее 29 ноября. Кудрин в своем Telegram-канале подтвердил решение покинуть пост председателя Счетной палаты и заявил, что подал соответствующее заявление президенту.

Ряд СМИ сообщали, что Кудрин в ближайшее время может перейти в IT-компанию «Яндекс». Источники «Интерфакса» утверждают, что с ним обсуждался пост председателя совета директоров выделяемой российской головной компании группы.

РБК со ссылкой на источники писал, что на пост главы Счетной палаты рассматривается первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.

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Софья Ермакова
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