Совфед освободил Кудрина от должности председателя Счетной палаты

Совфед досрочно освободил Алексея Кудрина от должности председателя Счетной палаты

На заседании 30 ноября Совет Федерации освободил Алексея Кудрина от должности председателя Счетной палаты — сенаторы приняли соответствующее постановление, пишет РИА Новости.

Таким образом, СФ поддержал соответствующее представление президента России, поступившее 29 ноября. Кудрин в своем Telegram-канале подтвердил решение покинуть пост председателя Счетной палаты и заявил, что подал соответствующее заявление президенту.

Ряд СМИ сообщали, что Кудрин в ближайшее время может перейти в IT-компанию «Яндекс». Источники «Интерфакса» утверждают, что с ним обсуждался пост председателя совета директоров выделяемой российской головной компании группы.

РБК со ссылкой на источники писал, что на пост главы Счетной палаты рассматривается первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.