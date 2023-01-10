Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
05:00, 10 января 2023Из жизни

Учитель получил передозировку наркотиков на глазах у школьников и попал под суд

57-летний учитель из США получил передозировку опиатов на глазах у учеников

Фото: Michael Weber /imagebroker.com / Globallookpress.com

В США учитель изобразительного искусства из штата Нью-Джерси попал под суд после того, как потерял сознание из-за передозировки опиатов на глазах у учеников. Об этом сообщает WNYW.

Обвинения 57-летнему Фрэнку Томпсону были предъявлены 5 января в связи с инцидентом, произошедшем в ноябре 2022 года. Тогда ученики средней школы Рузвельта города Уэстфилд обнаружили своего педагога на полу класса без сознания. В учебное заведение был вызван наряд полиции. Прибывшие на место происшествия правоохранители сразу же установили, что мужчина получил передозировку наркотиков, и ввели ему антидот.

Позже в одном из шкафов класса был обнаружен опиоидный наркотик и приспособления для его употребления. Помещение было опечатано, и школьникам пришлось заниматься в другом кабинете.

Материалы по теме:
Безупречный воин. Контрабандист со связями в ЦРУ мечтал покорить мир, но прославился из-за медведя под кокаином
Безупречный воин.Контрабандист со связями в ЦРУ мечтал покорить мир, но прославился из-за медведя под кокаином
9 мая 2021
Девушки, море и чемодан кокаина Как модели и королевы красоты становятся наркокурьерами
Девушки, море и чемодан кокаинаКак модели и королевы красоты становятся наркокурьерами
11 июня 2017

Фрэнку Томпсону предъявили обвинения в употреблении наркотиков и создании угрозы здоровью малолетних. Заседание суда назначено на 1 февраля.

Ранее сообщалось, что сотрудница полиции города Таварес, штат Флорида, чуть не погибла из-за случайной передозировки наркотиками. Кортни Бэнник почувствовала недомогание вскоре после обыска автомобиля, у пассажира которого обнаружили запрещенные вещества.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Савин
Обсудить
Последние новости
Посольство России назвало причины выхода из антикоррупционной конвенции
МИД обвинил Запад в попытке выдать свою корысть за интересы других стран
Названо ставшее головное болью США российское оружие
Учитель получил передозировку наркотиков на глазах у школьников и попал под суд
Врач предупредил об опасности секс-игр с бытовыми предметами
Сенатор назвал американских политиков «маньяками применения силы»
В США рассказали о перспективах российского Су-75
Эстония начала подготовку плана конфискации российских активов
В России начали производить винтовку под патрон НАТО
Российские военные нашли под Авдеевкой карту ВСУ с планом наступления на РФ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.