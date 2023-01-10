Учитель получил передозировку наркотиков на глазах у школьников и попал под суд

57-летний учитель из США получил передозировку опиатов на глазах у учеников

В США учитель изобразительного искусства из штата Нью-Джерси попал под суд после того, как потерял сознание из-за передозировки опиатов на глазах у учеников. Об этом сообщает WNYW.

Обвинения 57-летнему Фрэнку Томпсону были предъявлены 5 января в связи с инцидентом, произошедшем в ноябре 2022 года. Тогда ученики средней школы Рузвельта города Уэстфилд обнаружили своего педагога на полу класса без сознания. В учебное заведение был вызван наряд полиции. Прибывшие на место происшествия правоохранители сразу же установили, что мужчина получил передозировку наркотиков, и ввели ему антидот.

Позже в одном из шкафов класса был обнаружен опиоидный наркотик и приспособления для его употребления. Помещение было опечатано, и школьникам пришлось заниматься в другом кабинете.

Фрэнку Томпсону предъявили обвинения в употреблении наркотиков и создании угрозы здоровью малолетних. Заседание суда назначено на 1 февраля.

Ранее сообщалось, что сотрудница полиции города Таварес, штат Флорида, чуть не погибла из-за случайной передозировки наркотиками. Кортни Бэнник почувствовала недомогание вскоре после обыска автомобиля, у пассажира которого обнаружили запрещенные вещества.