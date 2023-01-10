Полет турецкого истребителя пятого поколения перенесли
Турецкий истребитель пятого поколения совершит первый полет до конца 2023 года. Об этом генеральный директор компании Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Темел Котиль сообщил в эфире телеканала CNN Türk, передает агентство Anadolu.
Изначально первый полет прототипа самолета планировали совершить в 2025 году, но в компании решили перенести полет. Котиль отметил, что специалисты TUSAŞ проводят повторные тесты основных систем самолета.
Перспективный самолет заменит истребители четвертого поколения F-16, которые планируют поэтапно снять с вооружения Военно-воздушных сил Турции.
В ноябре в публикации американского издания The Drive говорилось, что программа турецкого истребителя пятого поколения Turkish Fighter (TF-X) рискует столкнуться с серьезными проблемами.
В сентябре Турция представила макет TF-X на выставке Africa Aerospace and Defence. Темел Котиль сообщил, что новый самолет планируют передать турецким военным в 2029 году. В июле Управление оборонной промышленности Турции объявило конкурс на разработку двигателя для TF-X. Прототипы самолета могут получить американский силовой агрегат General Electric F110.