В США оценили перспективы турецкого истребителя пятого поколения

The Drive: турецкий истребитель TF-X столкнется с серьезными проблемами

Программа турецкого истребителя пятого поколения Turkish Fighter (TF-X) рискует столкнуться с серьезными проблемами. Перспективы турецкого стелс-самолета оценило американское издание The Drive.

В публикации обратили внимание на ролики, демонстрирующие сборку элементов планера истребителя, развернутую в Анкаре. Отмечается, что большая часть фюзеляжа и крыльев летательного аппарата уже собрана. Тем не менее пока у самолета отсутствует пара двигателей и хвостовые и горизонтальные стабилизаторы. Также истребитель получил фонарь, однако сама кабина еще не оснащена авионикой.

«Запуск прототипа запланирован на 18 марта 2023 года. Это кажется амбициозным, по крайней мере, если самолет будет выпущен в готовом виде», — пишет издание.

В частности, The Drive напоминает, что в качестве силового агрегата TF-X должен получить американский двигатель F110-GE-129 или F110-GE-132. Издание допускает, что с поставками этих силовых агрегатов в Турцию могут быть проблемы. Еще один вариант — установка на TF-X британских двигателей от компании Rolls-Royce — тоже находится под вопросом. Издание сомневается, что Турция из-за западных санкций, введенных в отношении России, согласится поставить на свой истребитель российский двигатель.

«В текущей ситуации потребность Турции в новых истребителях будет только расти. Еще неизвестно, сможет ли программа TF-X удовлетворить этим потребностям, особенно в установленные амбициозные сроки», — резюмирует издание.

В сентябре руководитель турецкой аэрокосмической компании TUSAŞ Темель Котиль заявил, что в 2025 году TF-X может совершить первый полет.