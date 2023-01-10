Отдыхавший в Таиланде турист обвинил местную полицию в жестоких пытках

The Thaiger: тайские полицейские жестоко пытали британского туриста в течение семи дней

Отдыхавший на Пхукете британский турист обвинил местных сотрудников полиции в жестоких пытках. Об этом пишет The Thaiger.

Пострадавший 51-летний Карл Джентри-Эванс из Англии утверждает, что полицейские на популярном курорте Таиланда пытали его в течение семи дней. В результате издевательств путешественник получил перелом ребер, ушибы конечностей, а также потерял четыре зуба.

Британец сообщил, что преступники ограбили его и накачали наркотиками. Мужчина рассказал, что следующие 48 часов был в бреду. Когда он наконец пришел в себя, то обнаружил, что с его банковской карты сняты все деньги, а именно около 7000 фунтов (593 тысячи рублей).

Позже турист вернулся в арендованное на Пхукете жилье, где его поджидала полиция. По словам Джентри-Эванса, по дороге в участок четверо полицейских избивали его металлическими палками, а старший офицер несколько раз ударил его кулаком в лицо.

Теперь путешественник хочет привлечь тайскую полицию к ответственности. Отмечается, что британские власти уже начали расследование этого инцидента.

Ранее в ноябре суд Лондона постановил, что полицейские в Дубае до смерти забили отдыхавшего в эмирате британца после задержания. Сообщалось, что мужчину обвинили в нападении на горничную в отеле, после чего доставили в полицейский участок, где он скончался.