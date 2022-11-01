Полицейские Дубая до смерти забили отдыхавшего в эмирате туриста

Коронерский суд Лондона: полиция Дубая до смерти избила британского туриста в 2011 году

Коронерский суд в Лондоне постановил, что полицейские в Дубае до смерти забили отдыхавшего в эмирате британца после задержания. Подробности происшествия, случившегося в 2011 году, стали известны в ходе расследования, сообщает Daily Star.

По информации издания, 39-летний британец Ли Браун прилетел в Дубай 6 апреля 2011 года и через несколько дней планировал отправиться к девушке в Индонезию. На второй день пребывания в ОАЭ мужчину обвинили в нападении на горничную в отеле Burj Al Arab, после чего доставили в полицейский участок Бур-Дубай, где он скончался от побоев спустя пять дней.

Перед гибелью Брауна с его родственниками связался еще один задержанный в ОАЭ гражданин Великобритании, который сообщил им, что туриста держат в одиночной камере в наручниках и кандалах и морят голодом, поэтому он рискует умереть в заключении. «Немедленно обратитесь за помощью в британское посольство», — добавил он.

После этого звонка в Дубай прилетели родители Брауна. В полицейском участке им сообщили, что их сын якобы избил себя сам. Более того, местные правоохранители отказались предоставлять родственникам погибшего видеозапись предполагаемого инцидента, сославшись на ее плохое качество. «Я разочарована тем, что вся информация [о происшествии] исходила не от министерства иностранных дел, а от заключенных и доброжелателей, которые подвергали себя большому риску», — подчеркнула мать погибшего.

Расследование по делу продолжается до сих пор. Ожидается, что допрос присяжных продлится до пятницы, 4 ноября.

В октябре сообщалось, что около 140 туристов из Великобритании подали в суд на руководство пятизвездочного отеля в турецкой Анталье, из-за того что они массово заболели на отдыхе. Согласно утверждениям путешественников, их отпуск был испорчен тяжелым заболеванием, переносчиками которого могли стать клопы.