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21:39, 10 января 2023Мир

В Пентагоне подтвердили сроки обучения украинцев на ЗРК Patriot

Пентагон: обучение ВСУ использованию ЗРК Patriot начнется на следующей неделе в Оклахоме

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Специалистов Вооруженных сил Украины (ВСУ), которым предстоит работать на зенитном ракетном комплексе (ЗРК) Patriot, начнут обучать на следующей неделе. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

Он также подтвердил, что обучение будет проходить на военной базе Форт-Силл в штате Охлакома. По словам Райдера, там расположен тренировочный центр, в котором подготавливаются зенитчики из союзных США стран. Представитель Пентагона уточнил, что в ходе обучения будут подготовлены от 90 до 100 украинских военнослужащих.

Ранее заместитель помощника американского министра обороны по делам России, Украины и Евразии Лора Купер сообщила, что обучение военных ВСУ работе на Patriot начнется в конце января и продлится несколько месяцев.

21 декабря прошлого года госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США передадут украинской стороне ЗРК Patriot в рамках военной помощи на сумму более одного миллиарда долларов.

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Марина Совина
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