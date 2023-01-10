В Пентагоне подтвердили сроки обучения украинцев на ЗРК Patriot
Специалистов Вооруженных сил Украины (ВСУ), которым предстоит работать на зенитном ракетном комплексе (ЗРК) Patriot, начнут обучать на следующей неделе. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.
Он также подтвердил, что обучение будет проходить на военной базе Форт-Силл в штате Охлакома. По словам Райдера, там расположен тренировочный центр, в котором подготавливаются зенитчики из союзных США стран. Представитель Пентагона уточнил, что в ходе обучения будут подготовлены от 90 до 100 украинских военнослужащих.
Ранее заместитель помощника американского министра обороны по делам России, Украины и Евразии Лора Купер сообщила, что обучение военных ВСУ работе на Patriot начнется в конце января и продлится несколько месяцев.
21 декабря прошлого года госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США передадут украинской стороне ЗРК Patriot в рамках военной помощи на сумму более одного миллиарда долларов.