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09:44, 10 января 2023Россия

В российском регионе после падения Ан-2 объявили траур

Глава НАО Бездудный объявил 10 января днем траура в память о погибших при падении Ан-2

Фото: Арам Нерсесян / РИА Новости

В Ненецком автономном округе (НАО) 10 января объявлено днем траура в память о погибших при падении самолета Ан-2 близ поселка Каратайка. Об этом сообщил губернатор российского региона Юрий Бездудный в Telegram-канале.

«Выражаю искренние соболезнования семьям погибших. Округ не оставит их в беде и окажет всю необходимую помощь», — написал глава НАО.

Самолет с пассажирами потерпел крушение в российском регионе 9 января. Он выполнял рейс Нарьян-Мар — Каратайка — Варандей. На борту находились два члена экипажа и десять пассажиров. По последним данным, в результате авиакатастрофы два человека погибли и десять пострадали. Из-за жесткой посадки Ан-2 власти Заполярного района НАО, где упал самолет, ввели режим ЧС.

На кадрах с места падения воздушного судна видно, что у самолета значительна повреждена его носовая часть. Следов пожара на месте ЧП нет. Предварительной причиной авиакатастрофы названо обледенение.

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Анастасия Шейкина
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