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16:50, 10 января 2023Россия

Бывший офицер спецназа объяснил ценность Артемовска и Соледара для ВСУ

Полковник в отставке Матвейчук: Артемовск и Соледар являются ключевыми точками обороны ВСУ

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Военный эксперт, бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвейчук объяснил ценность Артемовска (украинское название — Бахмут) и Соледара для Вооруженных сил Украины (ВСУ). О том, почему украинские войска вкладывают так много сил в оборону этих городов, он рассказал в беседе с «МК».

По словам специалиста, Артемовск и Соледар являются ключевыми точками обороны противника. Переход данных населенных пунктов под контроль российских военных нарушает устойчивость ВСУ на краматорском оборонительном рубеже, считает Матвейчук.

«Это значит, что наши войска могут выйти на коммуникации противника, отрезать их от основных войск, и, самое главное, это позволит нам наращивать усилия в направлении Краматорска, а затем в направлении Славянска», — объясняет эксперт.

Во вторник, 10 января, военный корреспондент Александр Сладков рассказал об ожесточенных боях в окрестностях Соледара и Артемовска. По его данным, по обоим направлениям ВСУ несут весомые потери: противник теряет личный состав, танки, боевые машины пехоты и оставляет позиции.

Ранее стало известно о возможных планах украинской армии отступить из Соледара. Согласно неподтвержденной информации, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный доложил о критической ситуации на указанном направлении и настоял на выводе подразделений армии республики из города.

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Варвара Кошечкина
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