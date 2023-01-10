Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:48, 10 января 2023Россия

Военкор рассказал об ожесточенных боях в окрестностях Соледара и Артемовска

Военкор Сладков сообщил, что ВСУ несут весомые потери в окрестностях Соледара и Артемовска

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В окрестностях населенных пунктов Соледар и Артемовск (украинское название — Бахмут) Донецкой народной республики идут ожесточенные бои. Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказал военный корреспондент Александр Сладков.

По его данным, по обоим направлениям Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут весомые потери — противник теряет танки, боевые машины пехоты и личный состав, а также оставляет позиции.

Военкор сообщил, что в настоящее время идет активное укрепление других линий соприкосновения в зоне боевых действий: речь идет, в частности, о харьковском, херсонском и запорожском направлениях.

Материалы по теме:
«Бежать никуда не собираемся» Что происходило в окрестностях Херсона накануне отвода российских войск
«Бежать никуда не собираемся»Что происходило в окрестностях Херсона накануне отвода российских войск
10 ноября 2022
«Недооценивать врага — преступление» Морпехи 155-й бригады — о боях за Павловку, танковых дуэлях и отношении к противнику
«Недооценивать врага — преступление»Морпехи 155-й бригады — о боях за Павловку, танковых дуэлях и отношении к противнику
28 ноября 2022

«Буквально вчера мы видели, как на харьковское направление грузовики везли огромное количество бетонных укрытий, бетонных зубьев, как мы их называем "зубья дракона", противотанковые различные сооружения бетонные. Все это говорит о том, что линия укрепляется», — заключил Сладков.

10 января стало известно о возможных планах украинской армии отступить из Соледара. Согласно неподтвержденной информации, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный доложил о «критической ситуации» на указанном направлении, а также настоял на выводе подразделений армии республики из города.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Стало известно о планах ВСУ отступить из Соледара
В Севастополе объяснили громкие звуки в городе
Россиянин заподозрил в жене инопланетянина и расчленил ее
Врач раскрыла опасное действие популярной в соцсетях маски для лица
Шарий ответил на обвинения СБУ в подготовке беспорядков в Днепре
Продажу российской нефти по цене ниже потолка объяснили
В России предсказали изменение одного вида ипотеки
Военкор рассказал об ожесточенных боях в окрестностях Соледара и Артемовска
В Госдуме оценили шансы возможного наступления ВСУ на Таганрог и Ростов
70-летний российский пенсионер погиб из-за вскипевшей воды в батареях
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.