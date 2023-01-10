Военкор рассказал об ожесточенных боях в окрестностях Соледара и Артемовска

Военкор Сладков сообщил, что ВСУ несут весомые потери в окрестностях Соледара и Артемовска

В окрестностях населенных пунктов Соледар и Артемовск (украинское название — Бахмут) Донецкой народной республики идут ожесточенные бои. Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказал военный корреспондент Александр Сладков.

По его данным, по обоим направлениям Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут весомые потери — противник теряет танки, боевые машины пехоты и личный состав, а также оставляет позиции.

Военкор сообщил, что в настоящее время идет активное укрепление других линий соприкосновения в зоне боевых действий: речь идет, в частности, о харьковском, херсонском и запорожском направлениях.

«Буквально вчера мы видели, как на харьковское направление грузовики везли огромное количество бетонных укрытий, бетонных зубьев, как мы их называем "зубья дракона", противотанковые различные сооружения бетонные. Все это говорит о том, что линия укрепляется», — заключил Сладков.

10 января стало известно о возможных планах украинской армии отступить из Соледара. Согласно неподтвержденной информации, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный доложил о «критической ситуации» на указанном направлении, а также настоял на выводе подразделений армии республики из города.