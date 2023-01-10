В Пентагоне заявили о предстоящей встрече доноров военной помощи Украине

Пентагон: встреча стран-доноров военной помощи Киеву состоится на следующей неделе

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что на следующей неделе состоится очередная встреча доноров военной помощи Киеву. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, в заседании «контактной группы», которое пройдет на американской авиабазе Рамшатайн в Германии, примут участие представители порядка пятидесяти стран. Уточняется, что, помимо министра обороны США Ллойда Остина, на встрече также будет присутствовать председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил об истощении военных запасов альянса и Евросоюза из-за помощи Украине. Он подчеркнул, что единственным долгосрочным решением в такой ситуации является увеличение производства оружия.