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14:13, 10 января 2023Бывший СССР

Премьер Армении объяснил принцип в отношениях с ОДКБ

Премьер Армении заявил о руководстве государственными интересами в отношениях с ОДКБ

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Ереван в отношениях с Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) руководствуется своими принципами. О них рассказал премьер-министр Армении Никол Пашинян. Его слова передает РИА Новости.

«Что касается ОДКБ... Я публично говорил. Это вопрос точек зрения. Можно сказать, что Армения выйдет из ОДКБ? Возможно, ОДКБ выйдет из Армении? Или свидетельствует ли вся эта ситуация (в регионе — прим. «Ленты.ру»), что ОДКБ намерена выйти из Армении?... Мы руководствуемся государственными интересами Армении», — заявил политик в ответ на вопрос о возможности выхода страны из ОДКБ.

Он также объяснил, что республика будет опираться на государственные интересы при уточнении, сохранении или изменении позиции по любому вопросу.

Ранее в ОДКБ решили найти другое место для проведения учений с миротворцами после того, как Ереван отказался стать принимающей стороной. Армянский премьер отметил, что считает нецелесообразным проводить мероприятие в республике.

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Анастасия Заикина
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