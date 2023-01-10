Стало известно о новой функции WhatsApp

Пользователям WhatsApp станет доступна функция переноса чатов без облачного копирования

Пользователям популярного мессенджера WhatsApp на базе Android станет доступна возможность быстрого переноса чатов со старого устройства на новое. О разработке новой функции стало известно специалистам портала WABetaInfo.

По данным портала, новая функция предусматривает перенос чатов без необходимости создавать резервные копии их истории. Для использования опции необходимо загрузить мессенджер на новое устройство и отсканировать предоставленный QR-код.

Возможность переноса чатов без облачного копирования находится в стадии разработки и будет выпущена в обновлении приложения. Сейчас функция доступна в бета-версии WhatsApp для Android 2.23.1.25.

Ранее специалисты WABetaInfo рассказали, что WhatsApp позволит пользователям хранить исчезающие сообщения после их прочтения. Эксперты отметили, что пользователи всегда могут сохранить исчезающее сообщение или отменить сохраненное. При этом уточнялось, что при отмене сообщение автоматически удаляется для всех, и восстановить его будет невозможно.