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11:53, 10 января 2023Россия

В Севастополе объяснили громкие звуки в городе

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объяснил громкие звуки в городе учениями военных

Фото: Игорь Казац / Коммерсантъ

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что громкие звуки в городе слышны из-за учений военнослужащих. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«У наших военных сегодня тренировка расчетов комплексов ПВО: идет работа по учебным мишеням», — написал Развожаев. Он уточнил, что в городе сейчас спокойная обстановка.

О громких звуках в российском городе также сообщалось 10 декабря. Тогда глава Севастополя сообщил, что на полигонах проходят стрельбы. 8 декабря корабль Черноморского флота сбил в море близ Севастополя беспилотник.

6 декабря еще два беспилотника сбили в районе Севастополя. Развожаев тогда отчитался, что военные сбили БПЛА на большом расстоянии от берега. Местные жители не услышали никаких звуков.

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Анастасия Шейкина
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