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18:15, 10 декабря 2022Россия

В Севастополе объяснили громкие звуки в городе

Севастопольский губернатор Развожаев объяснил громкие звуки в городе учениями

Фото: Shutterstock

В Севастополе громкие звуки связаны с проведением учений российскими военными. Об этом заявил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале.

«Вижу ваши сообщения о громких звуках. На полигонах учения, идут стрельбы», — объяснил глава города.

8 декабря корабль Черноморского флота сбил в море близ Севастополя беспилотник. «Наши военные, как всегда, сработали четко», — сообщил Развожаев.

6 декабря два беспилотника сбили в районе Севастополя. Развожаев тогда отчитался, что военные сбили БПЛА на большом расстоянии от берега и местные жители не услышали никаких звуков.

23 ноября Минобороны сообщило, что российские средства ПВО за сутки сбили пять беспилотников в районе газоконденсатных месторождений в Черном море, а также около Севастополя.

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Анастасия Шейкина
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