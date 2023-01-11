Западные и украинские чиновники призвали ВСУ уйти из Артемовска

WSJ: западные и украинские чиновники призвали ВСУ оставить Артемовск

Западные и украинские чиновники и аналитики призвали Вооруженные силы Украины (ВСУ) уйти из Артемовска, пока такой отход еще можно организовать. Об этом пишет газета Wall Street Journal.

Как сообщает издание, ряд западных и украинских чиновников, военных и аналитиков считают, что Киев позволил втянуть себя в битву за Артемовск «на условиях России». В результате боев украинская армия потеряла силы, которые были необходимы для наступления весной.

По их мнению, ВСУ должны оставить Артемовск и отойти на новую линию обороны западнее города, пока это еще возможно.

Ранее врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин завил, что Вооруженные силы России перехватили инициативу у ВСУ на линии боевого соприкосновения в Донбассе.

11 января основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что бойцы организации заняли всю территорию Соледара и захватили соляные шахты.