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13:03, 11 января 2023Россия

Минобороны России сообщило о боях в Соледаре

Минобороны России сообщило, что штурмовые отряды ведут бои в Соледаре

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Штурмовые отряды российской армии ведут бои в Соледаре. Об этом в среду, 11 января, журналистам сообщили в Минобороны России.

В оборонном ведомстве уточнили, что на текущий момент подразделения ВДВ Вооруженных сил (ВС) России блокировали Соледар с северной и южной частей. Кроме того, Воздушно-космические силы (ВКС) России ведут обстрел опорных пунктов противника.

В результате ударов по подразделениям 61-й механизированной и 17-й танковой бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) было уничтожено до 80-ти украинских солдат, один танк, три боевые бронированные машины, а также два автомобиля.

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Ранее основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что бойцы взяли под контроль всю территорию Соледара в Донецкой народной республике (ДНР). Он также подчеркнул, что в штурме города не участвовали никакие подразделения кроме вагнеровцев.

Позднее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что Соледар в настоящий момент находится в стадии зачистки. По его словам, о полном контроле российских военных над Соледаром можно будет говорить к концу дня или утром 12 января.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Никита Абрамов
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