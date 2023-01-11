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12:52, 11 января 2023Россия

Командир спецназа «Ахмат» заявил о зачистке Соледара

Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов заявил о стадии зачистки в Соледаре
Апти Алаудинов

Апти Алаудинов. Фото: Александр Река / ТАСС

Соледар в настоящий момент находится в стадии зачистки. Об обстановке в городе сообщил командир спецназа «Ахмат», замкомандующего 2-м армейским корпусом Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Апти Алаудинов, передает РИА Новости.

«Соледар на данный момент находится в стадии зачистки. Его в принципе уже можно считать взятым, потому что ничего то количество [украинских]) бойцов, которое находится уже внутри, не поменяет», — заявил он.

По словам Алаудинова, о полном контроле российских военных над Соледаром можно будет говорить к концу дня или утром 12 января. Он также сообщил, что хорошая ситуация для российских сил складывается в Артемовске (украинское название — Бахмут). По данным командира «Ахмата», все логистические маршруты находятся под контролем частной военной компании (ЧВК) «Вагнер».

Ранее Алаудинов сообщил, что бойцы ЧВК успешно продвигаются в районе стратегически важных городов Соледар и Артемовск.

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Варвара Кошечкина
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