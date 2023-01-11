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20:37, 11 января 2023Ценности

Девушка отрезала ресницы на камеру ради макияжа и вызвала споры в сети

Блогерша hamsterr_954 отрезала ресницы на камеру ради макияжа и вызвала споры в сети

Кадр: @HAMSTERR_954 / TikTok

Блогерша с никнеймом @hamsterr_954 отрезала ресницы на камеру ради идеального макияжа и вызвала споры в сети. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Вначале на размещенных кадрах девушка показала лицо крупным планом, приблизила глаз и поднесла к нему ножницы. Затем юзерша срезала ресницы с нижнего века. В завершение она показала чистую кожу века без растительности.

Зрители поделились своим мнением о поступке юзерши в комментариях. «Зачем?», «Меня это травмировало», «Как в фильме ужасов», «Она так хорошо выглядит», «После этого видео я тоже отрезала себе ресницы, но не смогла убрать самые маленькие волоски, расположенные близко к коже. Как тебе удалось?» — заявили они. В свою очередь блогерша пояснила, что удалила оставшиеся волоски «неправильным способом», который не хочет раскрывать.

Ранее сообщалось, что блогерша решила сделать необычный макияж с помощью ножниц и удивила подписчиков.

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Алина Гостева
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