На Украине Чебурашку сочли «оккупантом»

В украинской школе появились плакаты, на которых Чебурашку назвали «оккупантом»

В школах Киева появились плакаты, на которых Чебурашка называется «оккупантом». Об этом сообщает «Украина.ру».

На изображении зверек перечеркнут крестом. Тем же, кому этот персонаж нравится, предложили ехать в Россию.

Ранее «Чебурашка» стал самым кассовым фильмом за всю историю проката в стране. Картина, вышедшая в кинотеатрах 1 января этого года, собрала 3,85 миллиарда рублей, обогнав фильм «Холоп» (2019), собравший 3,8 миллиарда рублей.

В основе сюжета «Чебурашки» — история о неизвестном науке зверьке, попавшим в приморский город России, где он знакомится с садовником дядей Геной (эту роль исполнил Сергей Гармаш). В фильме также приняли участие Елена Яковлева, Федор Добронравов и Артем Быстров. Главного героя озвучила российская актриса Ольга Кузьмина.