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06:38, 11 января 2023Бывший СССР

На Украине Чебурашку сочли «оккупантом»

В украинской школе появились плакаты, на которых Чебурашку назвали «оккупантом»

Кадр: фильм «Чебурашка»

В школах Киева появились плакаты, на которых Чебурашка называется «оккупантом». Об этом сообщает «Украина.ру».

На изображении зверек перечеркнут крестом. Тем же, кому этот персонаж нравится, предложили ехать в Россию.

Ранее «Чебурашка» стал самым кассовым фильмом за всю историю проката в стране. Картина, вышедшая в кинотеатрах 1 января этого года, собрала 3,85 миллиарда рублей, обогнав фильм «Холоп» (2019), собравший 3,8 миллиарда рублей.

В основе сюжета «Чебурашки» — история о неизвестном науке зверьке, попавшим в приморский город России, где он знакомится с садовником дядей Геной (эту роль исполнил Сергей Гармаш). В фильме также приняли участие Елена Яковлева, Федор Добронравов и Артем Быстров. Главного героя озвучила российская актриса Ольга Кузьмина.

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Марина Совина
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