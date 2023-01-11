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15:34, 11 января 2023Среда обитания

На Danone подали в суд

Экологические организации подали в суд на Danone из-за использования пластика

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Несколько организаций по защите окружающей среды подали в суд на французскую продовольственную компанию Danone. Поводом для иска стали недостаточные меры бренда по сокращению использования пластика. Об этом сообщает The Guardian.

В суд обратились организации Surfrider Foundation, ClientEarth и Zero Waste France. Они заявили, что марки минеральной воды Evian и Volvic, которые принадлежат Danone, не выполнили свою обязанность сократить использование пластика. Активисты потребовали от компании отчитаться по вопросу потребления пластика и разработать стратегию по его сокращению.

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В Danone заявили о необоснованности обвинений, отметив, что являются пионером в области управления экологическими рисками и действуют ответственно в этой области. По словам представителей бренда, у них существует программа по сокращению использования пластика. В частности компания в период с 2018 по 2021 года снизила показатель на 12 процентов.

В октябре 2022 года движение по сокращению пластиковых отходов Break Free From Plastic уличило компанию Coca-Cola в лицемерии из-за спонсорства конференции ООН по изменению климата COP27. Экологи заявили, что партнерство подрывает цель мероприятия и обвинили компанию в фальшивой заботе о природе в маркетинговых целях.

Нина Ташевская
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