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Среда обитания

«Главного загрязнителя в мире» уличили в лицемерии из-за конференции ООН

Движение Break Free From Plastic уличило Coca-Cola в лицемерии из-за конференции COP27

Фото: Agustin Marcarian / Reuters

Движение по сокращению пластиковых отходов Break Free From Plastic уличило компанию Coca-Cola в лицемерии из-за спонсорства конференции ООН по изменению климата COP27. Об этом сообщает The Guardian.

Компания считается «главным загрязнителем в мире» из-за воздействия на окружающую среду и объема использования пластика — в год она создает 120 миллиардов одноразовых бутылок и не пренебрегает ископаемым топливом. Соглашение о сотрудничестве подписали власти Египта, где пройдет COP27. Активисты возмутились тем, что Coca-Cola выступает в качестве спонсора конференции и призвали отказаться от поддержки подобных корпораций.

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Экологи заявили, что такое партнерство подрывает саму цель мероприятия. В итоге компанию обвинили в гринвошинге — фальшивой заботе о природе в маркетинговых целях. «Поразительно, что компании, которая так тесно связана с индустрией ископаемого топлива, было разрешено спонсировать жизненно важное совещание по климату», — заявила координатор движения Эмма Пристленд.

Летом 2022 года фонд The Changing Markets Foundation, анализирующий изменение рынков, обвинил крупные компании, включая Coca-Cola и Procter & Gamble, в том, они вводят в заблуждение покупателей с помощью упаковок. Бренды якобы не борются с загрязнением планеты, хотя заявляют обратное.

Нина Ташевская
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