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Coca-Cola обвинили в введении покупателей в заблуждение

The Changing Markets Foundation заявил, что Coca-Cola вводит в заблуждение покупателей

Фото: Leodgario Pescador / Unsplash

Фонд The Changing Markets Foundation, анализирующий изменение рынков, обвинил крупные компании, включая Coca-Cola и Procter & Gamble, в том, они вводят в заблуждение покупателей с помощью упаковок. Бренды якобы не борются с загрязнением планеты, хотя заявляют обратное, сообщает The Guardian.

Исследователи посчитали заявления некоторых компаний о переработке выброшенного в океан пластика гринвошингом — фальшивой заботой о природе в маркетинговых целях. Так, в Coca-Cola утверждали, что их бутылки на 25 процентов сделаны из «морского» пластика, при этом компания считается одним из крупнейших загрязнителей окружающей среды.

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Еще одним примером стала компания Perfetti Van Melle, создавшая картонную коробку для продуктов — в фонде отметили, что на самом деле упаковка сделана из неперерабатываемого материала с добавлением алюминия и пластика. Обвинения также коснулись шампуней Head & Shoulders, производитель которых заявляет, что емкости для средств созданы из собранного на пляжах пластика — однако бутылки будет невозможно переработать, так как они покрашены.

По словам экспертов, производители используют эмоциональное сейчас слово «пластик», чтобы воздействовать на покупателей. «Мы все чувствуем вину за пластик, когда наполняем свои корзины для покупок. В последние годы бренды стали эксплуатировать это, используя маркетинговые методы, которые вводят в заблуждение или откровенно фальшиво делают вид, что проблема решается, когда на самом деле она ухудшается. К 2040 году производство пластика должно утроиться», — объяснила соосновательница организации A Plastic Planet Сиан Сазерленд.

Ранее межправительственная группа экспертов ООН по изменению климата (IPCC) призвала 150 компаний, среди которых Nestle, Unilever, PepsiCo, Mars и Сolgate-Palmolive, измениться ради спасения планеты от глобального потепления. От фирм потребовали поспособствовать прекращению вырубки тропических лесов и исключить связанное с уничтожением деревьев сырье из своих цепочек поставок.

Ударная волна
Нина Ташевская
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