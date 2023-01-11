Популярный комик высказался о матерных шутках в Comedy Club

Резидент Comedy Club Карибидис заявил, что иногда допускает шутки с матом в выступлениях

Участник шоу Comedy Club Демис Карибидис высказался о матерных шутках, которые иногда звучат со сцены. В интервью журналу «7 дней» он заявил, что иногда использует нецензурные слова в своих выступлениях, однако лишь в том случае, когда они «к месту».

По мнению Карибидиса, в шутках с матом зрителей веселит не наличие обсценной лексики, а сами шутки. «Всем известные слова могут их только усилить, но человек, который хохочет просто над знакомым сочетанием звуков, наверное, не большого ума», — счел популярный юморист.

При этом, по мнению резидента Comedy Club, некоторым юмористам использование мата в речи идет. К таким комикам он причислил Гарика Харламова и добавил, что в устах его коллеги Тимура Батрутдинова подобная лексика звучала бы неестественно.

«Я сам могу иногда как-нибудь аккуратненько допустить такое. Например, когда делаю какую-нибудь миниатюру с Мариной Кравец и понимаю, что к образу недовольного мужа, которого я играю, это что-то добавит. То есть это будет к месту. А если нет, то зачем?» — рассудил Карибидис.

Ранее резидент Comedy Club Гарик Харламов рассказал о неловком случае на гастролях в начале проекта, когда ведущий шоу Таш Саркисян внезапно возмутился из-за поданных в гримерку закусок.