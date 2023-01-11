Президент Путин призвал уделить особое внимание проблемам в сфере демографии

Президент России Владимир Путин призвал уделить особое внимание решению проблем в демографической сфере. Его слова на совещании с членами российского правительства приводит РИА Новости.

«Особое внимание нужно уделить, конечно, решению острых проблем в сфере демографии», — заявил глава государства, подчеркнув, что властям понятны главные задачи и подход к ним.