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15:09, 11 января 2023Россия

Путин призвал уделить особое внимание проблемам в сфере демографии

Президент Путин призвал уделить особое внимание проблемам в сфере демографии

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Президент России Владимир Путин призвал уделить особое внимание решению проблем в демографической сфере. Его слова на совещании с членами российского правительства приводит РИА Новости.

«Особое внимание нужно уделить, конечно, решению острых проблем в сфере демографии», — заявил глава государства, подчеркнув, что властям понятны главные задачи и подход к ним.

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Варвара Родикова
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