В Турции объяснили появление информации о поставках кассетных бомб Украине

Политолог Унал назвал сообщения о передаче Киеву кассетных бомб попыткой очернить Турцию

Распространяя ложные сообщения о передаче Турцией кассетных бомб Киеву, Запад стремится очернить Анкару и президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. Так появление в СМИ информации о якобы поставках Украине боеприпасов объяснил профессор турецкого университета Малтепе (Стамбул) Хасан Унал в беседе с «Лентой.ру».

По его словам, сообщения о том, что Турция якобы передала Украине кассетные боеприпасы времен Второй мировой войны, изначально выглядели сомнительно. Политолог пояснил, что Турция с самого начала конфликта старается сохранить баланс между поддержкой Украины и сотрудничеством с Россией, и подобный шаг совершенно не укладывался бы в избранный Эрдоганом курс. Кроме того, Анкара и Москва сейчас работают над многообещающими экономическими проектами. «Зачем Турции это делать? Есть ли кассетные бомбы времен Второй мировой войны вообще у нас в арсенале? Я очень в этом сомневаюсь», — заявил Унал.

Политолог назвал распространение подобных «вбросов» продолжением серии попыток Запада демонизировать Эрдогана. По его словам, такого рода нападки связаны с предстоящими президентскими выборами в Турции и получают широкую поддержку со стороны руководства западных стран, особенно Соединенных Штатов, у которых накопилось немало претензий к нынешнему турецкому лидеру. Унал назвал подобный подход непрофессиональным: по его словам, если бы Турция действительно поставляла Украине боеприпасы, правильнее было бы не придавать огласке этот шаг и ценить подобную поддержку. «За последние годы западная пропагандистская машина стала очень громоздкой и непродуктивной», — отметил он.

Ранее в администрации турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана назвали дезинформацией сообщения о том, что Турция поставляет Киеву кассетные боеприпасы. В Анкаре заявили, что подобного рода сплетни служат интересам тех, кто хочет подорвать усилия Анкары по мирному урегулированию.

10 января газета Foreign Policy со ссылкой на неназванных представителей США и Евросоюза сообщила о том, что с ноября прошлого года Анкара поставляет Киеву разработанные в Соединенных Штатах кассетные боеприпасы. В материале говорилось, что украинские власти пытались получить их от Вашингтона в течение нескольких месяцев, но безуспешно.