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07:16, 11 января 2023Мир

Стало известно о поставках Турции кассетных бомб Киеву

FP: Турция передает Украине кассетные боеприпасы американского образца

Фото: Tarik Haiga / Unsplash

С ноября прошлого года Турция поставляет на Украину разработанные в США кассетные боеприпасы времен холодной войны. Об этом сообщает газета Foreign Policy (FP) со ссылкой на неназванных американских и европейских чиновников.

«Оружие предназначено для уничтожения танков путем разрыва на более мелкие суббоеприпасы, которые могут оставаться на поле боя годами, если не взорвутся сразу. Каждый снаряд разбрасывает около 88 бомб», — говорится в материале.

Уточняется, что Украина безуспешно пыталась добиться поставок кассетных боеприпасов от США в течение нескольких месяцев. «После того, как США отказали (Украине — прим. «Ленты.ру») в доступе к кассетным боеприпасам, Турция оказалась единственным местом, где они смогли их достать», — приводит издание слова собеседника.

Ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын спрогнозировал обострение конфликта на Украине в ближайшие месяцы. Он также подчеркнул намерение Анкары продолжать предпринимать усилия по возобновлению переговоров Москвы и Киева.

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Варвара Кузьмина
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