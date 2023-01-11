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12:45, 11 января 2023Мир

В Кремле усомнились в достоверности поставок боеприпасов Турции на Украину

Песков: трудно говорить о достоверности поставок кассетных боеприпасов Турции на Украину
Начало событий в новости Стало известно о поставках Турции кассетных бомб Киеву

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Москва отслеживает сообщения о том, что с ноября прошлого года Турция поставляет Киеву разработанные в США кассетные боеприпасы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков усомнился в достоверности такой информации, но не опроверг ее, пишет РИА Новости.

«Вы знаете, что фейков больше, чем достоверных и правдивых сообщений. Поэтому, безусловно, мы все это внимательно отслеживаем», — заявили в Кремле.

Песков при этом считает, что Турция действует в рамках обязательств как страна-член НАТО, в том числе поставляя на Украину беспилотные летательные аппараты Bayraktar. При этом Анкару и Москву он назвал партнерами, чьи отношения основаны «на взаимной выгоде».

Газета Foreign Policy, описывая поставки кассетных боеприпасов из Турции на Украину, отмечала, что Киев пытался получить их от США в течение нескольких месяцев, но безуспешно.

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Виктория Кондратьева
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