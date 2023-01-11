В Турции прокомментировали сообщения о поставках кассетных боеприпасов Киеву

В Турции назвали сообщения о поставках кассетных боеприпасов Киеву дезинформацией

Сообщения о том, что Турция поставляет Киеву кассетные боеприпасы, являются дезинформацией. Так появившуюся ранее в СМИ информацию прокомментировал источник РИА Новости в администрации турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Разве вы не видите, что Турция — единственная страна, которая работает для установления мира? Президент Эрдоган — единственный лидер, который может говорить с обоими лидерами, которому доверяют», — отметил собеседник агентства.

По его словам, подобного рода сплетни служат интересам тех, кто хочет подорвать усилия Анкары по мирному урегулированию.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков усомнился в достоверности поставок боеприпасов Турции на Украину. «Вы знаете, что фейков больше, чем достоверных и правдивых сообщений. Поэтому, безусловно, мы все это внимательно отслеживаем», — заявил он.

10 января газета Foreign Policy (FP) со ссылкой на неназванных представителей США и Евросоюза сообщила о том, что с ноября прошлого года Анкара поставляет Киеву разработанные в Соединенных Штатах кассетные боеприпасы. В материале говорилось, что украинские власти пытались получить их от Вашингтона в течение нескольких месяцев, но безуспешно.