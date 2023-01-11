Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:25, 11 января 2023Бывший СССР

Захарова прокомментировала требование Эстонии о сокращении числа дипломатов

МИД пообещал дать ответ на враждебные действия Эстонии в отношении российских дипломатов

Фото: Sputnik / РИА Новости

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировало требование МИД о сокращении числа дипломатов и пригрозила ответом. Об этом сообщает ТАСС.

«Эстонские власти должны осознавать, что любые их враждебные действия не останутся без ответа. Для нас давно не секрет, что Эстония является одним из наиболее враждебных по отношению к России государств. Русофобия возведена здесь в ранг официальной доктрины. Одновременно хочется, видимо, в очередной раз понравиться своим заокеанским кураторам», — заявила дипломат.

Ранее МИД Эстонии потребовал от российского посольства сокращения числа дипломатов до 8 должностей и административного, технического и обслуживающего персонала до 15 должностей. «Целью решения является достижение паритета численности служащих посольства, это означает, что количество должностей в российских и эстонских представительствах в столицах стран будет платным», — отметили в эстонском МИД.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Стали известны подробности нового удара США по российской нефти
Штормовой ветер снес грузовик на российской трассе
Российский хирург назвал трендовые пластические операции в 2023 году
Украина передала письма от российских пленных их родственникам
Российский боец ММА решил представлять Азербайджан в Bellator
Появились кадры штурма позиций ВСУ под Кременной
В России допустили превращение «Союза МС-22» в «большой космический мусор»
Литва передаст Украине системы ПВО и зенитные установки
Евро предсказали укрепление из-за хорошей погоды
В США сняли запрет на вылеты после крупного сбоя в системе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.