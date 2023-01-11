Захарова прокомментировала требование Эстонии о сокращении числа дипломатов

МИД пообещал дать ответ на враждебные действия Эстонии в отношении российских дипломатов

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировало требование МИД о сокращении числа дипломатов и пригрозила ответом. Об этом сообщает ТАСС.

«Эстонские власти должны осознавать, что любые их враждебные действия не останутся без ответа. Для нас давно не секрет, что Эстония является одним из наиболее враждебных по отношению к России государств. Русофобия возведена здесь в ранг официальной доктрины. Одновременно хочется, видимо, в очередной раз понравиться своим заокеанским кураторам», — заявила дипломат.

Ранее МИД Эстонии потребовал от российского посольства сокращения числа дипломатов до 8 должностей и административного, технического и обслуживающего персонала до 15 должностей. «Целью решения является достижение паритета численности служащих посольства, это означает, что количество должностей в российских и эстонских представительствах в столицах стран будет платным», — отметили в эстонском МИД.

