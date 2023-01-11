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09:02, 11 января 2023Наука и техника

Канада купит 88 истребителей F-35A

Канада запланировала купить 88 истребителей F-35A

Фото: U.S. Air Force / Senior Airman Alexander Cook / Reuters

Министр национальной обороны Канады Анита Ананд анонсировала планы по приобретению для Королевских военно-воздушных сил (ВВС) страны истребителей пятого поколения F-35A. Об этом сообщает Defence News.

Всего Канада планирует купить 88 самолетов на общую сумму 14 миллиардов долларов. Королевские ВВС страны первые четыре истребителя должны получить в 2026 году, следующие шесть — в 2027-м, другие шесть — в 2028-м. Остальные самолеты производства американской корпорации Lockheed Martin поступят в последующие годы.

По словам Ананд, F-35A заменят стоящие на вооружении Королевских ВВС CF-18. От последних Канада планирует полностью отказаться к концу 2032 года.

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12 октября 2022

Заявление о необходимости приобретения истребителей пятого поколения министр сопроводила данными о ситуации на Украине и «все более напористом поведении Китая в Индо-Тихоокеанском регионе».

В декабре 2022 года Reuters со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что бюджетный комитет бундестага одобрил сделку Германии с США по закупке истребителей пятого поколения F-35.

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Иван Потапов
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