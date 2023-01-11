В Турции оценили интерес России и Украины к идее гумкоридора

Политолог Унал заявил об интересе Киева к созданию гумкоридора из-за военных неудач

На фоне неудач в Бахмуте и Соледаре Украина вряд ли ответит отказом на призыв Турции открыть гуманитарный коридор и принять у себя раненных в боях военных. Так интерес Киева к предложению Анкары оценил профессор турецкого университета Малтепе (Стамбул) Хасан Унал в беседе с «Лентой.ру».

Политолог также усомнился в том, что Россия будет возражать против идеи по созданию на Украине гумкоридора. Он заявил, что Турция зарекомендовала себя как непревзойденный посредник благодаря успеху зерновой сделки, и обе конфликтующие стороны относятся к мнению и предложениям Анкары с большой серьезностью.

Ранее Турция выступила за открытие гуманитарного коридора на Украине и выразила готовность лечить военных, пострадавших в ходе конфликта.

Комментируя заявление Анкары, сенатор Совфеда Андрей Климов отметил, что турецкое руководство давно публично выражает желание работать с обеими сторонами украинского конфликта, выступая посредником. Вместе с тем он заявил о необходимости внимательно изучить турецкое предложение на предмет наличия подводных камней и соответствия интересам России.